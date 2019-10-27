Tel Abyad'da bombalı araç imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirip tuzakladığı otomobilin tahrip edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timlerince kontrollü şekilde tahrip edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı aracın, METİ timleri tarafından kontrollü şekilde tahrip edildiği belirtildi.
Bakanlığın Twitter hesabından aracın tahrip edildiği görüntülere de yer verildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DnO8ZHa4Si— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 27 Ekim 2019
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