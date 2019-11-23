Tel Abyad’da patlama

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada 26 yaralı Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Türkiye'nin Şanlıurfa iline bağlı Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araç infilak etti. Düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken sınırın Türkiye tarafından 30'u aşkın ambulans bölgeye gönderildi.

Türk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale ve Tel Abyad sınır kapılarından geçen ambulanslar, 26 yaralıyı Türkiye'deki hastanelere getirdi. Akçakale ve Şanlıurfa'daki devlet hastanelerine getirilen yaralılar, tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA