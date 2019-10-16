Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısındaki 10 köy daha terörden arındırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında bugün Tel Abyad'ın batısındaki Tnouza, Demo, Alabo, Büyük Trablus, Küçük Trablus, Filistin, Mitkatlah, Kandil, Osmanlı ve Tanura köyleri teröristlerden arındırıldı.

Kaynak: İHA