Tel Abyad’ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha terör örgütü YPG/PKK'dan arındırdığını açıkladı.

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köyü daha terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediğini duyurdu. Suriye Milli Ordusu birlikleri yaptıkları açıklamalarda köyün ismi Savami el-Dahliz olarak aktarıldı.

Kaynak: İHA