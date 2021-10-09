Tel Çekme İşçisi (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Tel Çekme İşçisi (Makine İle) görev tanımı nedir, Tel Çekme İşçisi (Makine İle) ne iş yapar, Tel Çekme İşçisi (Makine İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tel Çekme İşçisi (Makine İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tel Çekme İşçisi (Makine İle) Tanımı;

İstenilen çapta tel yapan bir makineyi ayarlayarak çalıştıran kişidir.

Tel Çekme İşçisi (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Tel Çekme İşçisi (Makine İle) Maaşları

Tel Çekme İşçisi (Makine İle) maaşı ortalama aylık 3.350 - TL’dir. En düşük Tel Çekme İşçisi (Makine İle) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.950 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tel Çekme İşçisi (Makine İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Tel Çekme İşçisi (Makine İle) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Tel Çekme İşçisi (Makine İle) Ne İş Yapar?

Tel Çekme İşçisi (Makine ile) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalıbı ayarlamak yada kalıpları derecelerine göre sıralamak,

b) Sıcak yada soğuk telin yada çubuğun ucunu çekiçleyerek yada eğeleyerek sivrilterek kalıbın ortasından geçirip otomatik sarma tamburuna tutturarak tamburu çalıştırmak,

c) İstenilen çap elde edilinceye kadar tel yada çubuğu kalıbın içinden çekmek,

d) Tel çekmeyi kolaylaştırmak için metali yağlamak,

e) Özel tip bir teli çekmesinde yada özel tip bir makinenin çalıştırılmasında ihtisası olabilir ve buna göre sınıflandırılabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tel Çekme İşçisi (Makine İle) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Tel Çekme İşçisi (Makine İle) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tel Çekme İşçisi (Makine İle) mesleğinin meslek kodu 8121.67 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Tel Çekme İşçisi (Makine İle) maaşlarına ek sizlerde Tel Çekme İşçisi (Makine İle) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?