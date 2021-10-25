Tel Halat İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Tel Halat İmal İşçisi görev tanımı nedir, Tel Halat İmal İşçisi ne iş yapar, Tel Halat İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tel Halat İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tel Halat İmal İşçisi Tanımı;

Birden fazla metal teli bir arada bükerek tek bir tel haline getiren makineyi çalıştıran kişidir.

Tel Halat İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Tel Halat İmal İşçisi Maaşları

Tel Halat İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4.250 - TL’dir. En düşük Tel Halat İmal İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tel Halat İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Tel Halat İmal İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Tel Halat İmal İşçisi Ne İş Yapar?

Tel Halat İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bükülecek teli belirli sayıdaki makaralara sarmak ve makaraları makine üzerindeki döner silindirlere çivilemek,

b) Makaralarda sarılı olan tel uçlarını bulmak ve uçları silindir aynası deliklerinden geçirerek döner makaraya bağlamak,

c) Makineyi çalıştırarak döner silindirlere hareket vermek,

d) İşleme nezaret eder tellerin bükülerek döner makaraya sarılmasını kontrol etmek,

e) Kopan tel uçlarını gümüş kaynağı ile birleştirmek,

f) Boşalan makaraların yerlerine dolularını takmak,

g) Dolan döner makarayı boşuyla değiştirmek,

h) İş bitiminde makinenin rulman yataklarını gres yağı ile yağlamak,

i) Makaraların temizliğini yapmak,j) Bükülen telin cinsine ve kullanılan makinenin tipine göre ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tel Halat İmal İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Tel Halat İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tel Halat İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 7223.77 olarak belirlenmiştir



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