Tel Rıfat'ta TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı (4)

TERÖRİSTLER ATEŞ ALTINA ALINDI

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de PKK/YPG terör örgütünün Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristlerin ağır silahlarla yoğun şekilde ateş altına alındığını kaydetti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirilmiş ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

DHA