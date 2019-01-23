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Tel Rıfat'taki terör hedefleri vuruldu

AFRİN'de görev halindeki Türk askerlerine, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşine, bölgedeki Fırtına obüsleriyle...

Tel Rıfat'taki terör hedefleri vuruldu

AFRİN'de görev halindeki Türk askerlerine, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşine, bölgedeki Fırtına obüsleriyle karşılık verildi. Terör mevzilerinin vurulduğu kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat'taki taciz ateşi sonrası terör örgütü PKK/YPG hedeflerinin vurulduğunu duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

DHA

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