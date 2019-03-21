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Telabyad’da teröristler Nevruz bahanesiyle ateş yaktı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe sınırının Suriye tarafında terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Telabyad'da Nevruz kutlamaları bahanesiyle ateş yakıldı havaya ateş açıldı.

Telabyad’da teröristler Nevruz bahanesiyle ateş yaktı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe sınırının Suriye tarafında terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Telabyad'da Nevruz kutlamaları bahanesiyle ateş yakıldı havaya ateş açıldı. Akçakale'den duyulan silah sesleri nedeniyle sınırda güvenlik önlemleri arttırıldı.

Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Telabyad'da Nevruz kutlamaları bahanesiyle teröristler ateş yaktı, silahlarla havaya ateş açtı. Silah sesleri Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de duyulurken, sınırda güvenlik önlemleri arttırıldı.

Kaynak: İHA

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