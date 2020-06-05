Telafi eğitim ne zaman başlayacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl tedbir amacıyla yüz yüze eğitimlere ara verilmiş ve okullar kapatılmıştı. Öğrenciler ise eğitimlerine online olarak uzaktan görmeye başlamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. İşte Telafi eğitim ne zaman başlayacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? sorusunun en net yanıtı...

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Telafi eğitimi 31 Ağustos tarihinde başlayacak.

MEB'İN TELAFİ EĞİTİM AÇIKLAMASI

31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek. Uzaktan eğitim sürecinin de 19 Haziran Cuma günü tamamlanması bekleniyordu.

Uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz.” dedi.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı özel okullarda 15 Ağustos'ta başlayacak olan telafi eğitiminin ayrıntıları netleşti. Buna göre;

*Özel okullar, isterlerse 15 Ağustos tarihinden itibaren telafi eğitimine başlayabilecek.

*Telafi eğitimine 15 Ağustos'ta başlamak gibi bir zorunluluk yok.

*Özel okulların 3 hafta yapması zorunlu olan telafi eğitimi, istenirse hafta sonu da (Cumartesi günü) yapılabilecek.

*Yaz tatili boyunca isteyen özel okul bir telafi eğitimi yapmak zorunda olmayacak.

PROGRAMINI DEĞİŞTİRMEYE ZORLANMAYACAK

*Özel okullar isterlerse telafi eğitimini okullar açıldıktan sonra, normal ders saatleri dışında tüm dersler bitince derse 1 saat daha ekleyerek verebilecek.

*Öğrencilerin günlük ders, etüt, sosyal faaliyet vb eğitim-öğretim planlamaları kesinlikle bozulmadan telafi eğitimi, 2020-2021 Eğitim/Öğretim yılı içine de yapılabilecek.

*Okul Aile Birlikleri ve okul yönetimleri telafi eğitiminin tarih ve günlük mü? yoksa saat ilavesiyle mi? yapılacağına dair yönteme birlikte karar verecek.

*Tatil planı yapan ya da başka bir planı olan veliler, çocuklarının 15 Ağustos'ta okulda telafi eğitimi başladığı için programını değiştirmeye zorlanmayacak.

*Okul yönetimi ve velileri temsilen Okul Aile Birliğinin alacağı ortak karar tüm veliler için geçerli olacak.

*Okul idaresi ve veliler telafi eğitimiyle ilgili aldıkları kararı okulun bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden onaylattıktan sonra, telafi eğitimi başlayabilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, 2019-2020 yılı eğitim döneminin sona erdiğini ve yeni eğitim yılının Eylül ayında başlayacağını duyurdu.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN SONA ERECEK?

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ziya Selçuk, 23 Mart başlayan uzaktan eğitimin 19 Haziran'a kadar devam edeceği belirtildi.