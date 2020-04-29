Telafi eğitimi nasıl olacak? Birçok internet kullanıcısı canlı yayına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları sonrası bu sorunun cevabına ulaşmak için internette arama yapmaya başladı. Peki Telafi eğitimi nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız.

Bugün açıklamaya çalıştığımız gibi de 31 Mayıs'a kadar süreç devam edecek.

19 Haziran biliyorsunuz okulların kapanma tarihi. 19 gün için okul açılır. Gerçekten öğretmenlerimizden, velililerimizden, öğrencilerimizden on binlerce talep alıyoruz.

Bizim için önemli olan çocuklarımızın sağlığı.

BAKAN SELÇUK'TAN ÇOCUKLARIN OTURMA PLANI KONUSUNDA AÇIKLAMA

Bazı modelleme çalışmalarımız var. LGS için örneğin; kaç sıramız var, kaç masamız var. Çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Çocuklarımızı nasıl oturtacağımızı planlıyoruz. Bir hafta içinde neticelenmiş olacak.

Animasyonlar ile çalışıyoruz. Öğretmenler nerede duracak, öğrenciler nerede duracak.

Bize pazartesi okullar başlıyor dense, başlarız. Tamamen hazırız.

SINIFTA KALMA

Öğrencinin lehine bir bakış açısı ile sorunlu geçme olacak. Yani bu dersleri yeniden vermek durumunda olacaklar.

TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Biz, 5. sınıfı bitiren bir öğrenciden hangi yeterlilikleri bekleriz? Buna bakarız. Bunun da somut kanıtları var. Her bir öğrencinin bilmesi gereken kazanımlar var. Çocuklar okula gitmiyor. Hareket ediyorlardı, çeşitli etkileşimlerde bulunuyorlardı. Şimdi televizyondaki eğitim tek başına okuldaki eğitimin karşılığı mıdır? Hayır değildir. Bunu telafi etmek için çocukların erişmesi gereken yer için bir telafi gerekiyor.

Televizyonla eğitim ve internet desteği ile eğitim bir telafidir. Yüz yüze telafi kısmı var bir de. Haziran'da ya da Eylül'de açtık bizim telafimiz başları. Bunu bölgelere belirleriz.

Bir genel telafi var bir de kişiye yönelik telafi var. Çocuğun çözdüğü soru tipine göre telafiler var. Biz çocukları şahıs bazında da belirli sınıflarda izleme şansına sahibiz.