Telafi Eğitimi zorunlu mu?

Milyonlarca öğrenci ve veli, hem özel okulların hem de devlet okullarının başlayacağı telafi eğitim ile ilgili araştırmalar yapıyor. Telafi eğitimi nedir, zorunlu mu? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Telafi Eğitimi hakkında merak edilenler yanıtladı. İşte Detaylar...

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi başlayacağını ve üç hafta süreceğini bildirdi.

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU ?

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını açıkladı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Velilerin e-okul sistemiyle karnelerini almasını istiyoruz. İlköğretimde e-okul, lisede randevu ile dağıtılacak.

Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı.

Her çocuğa ulaşacak tedbiri almak vazifemiz.

Öğrencilere muhakkak surette telafiye zorlamayız.

Öğretmenlerimizin çok büyük bir kısmı sürece sahip çıktı. Bunu burada ilk kez anlatayım. Bir öğretmenimiz bulunduğu bölgede internet çekmeyince o kasabada internet arayan yer arıyor canlı sınıf yapacak. Karakol bulmuş gidiyor karakola oradaki polisimiz hemen yer veriyorlar.

EBA TV'DE YAZ KUŞAĞI 28 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK?

EBA TV'de öğrencilere yönelik sanat, spor müzik, atölye çalışmaları ve karikatürle ilgili bazı faaliyetler olduğunu anımsatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Avrupa Dil Portfolyosu'nun A1, A2 ve B1 seviyeleri dikkate alınarak yabancı dil eğitiminde de çocukların yazın yoğunlaştırılmış bir yabancı dil eğitim almasını istiyoruz. 1 yıl içerisinde, haftada 2-3 saat aldığınız dil eğitimi ile 1 yılda hafta hafta yayılan bir ders almak başka bir şeydir ama her gün yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi almak başka bir şeydir.

Bunun imkanını da sağlıyor. Bunların hepsi ücretsiz, erişim sorunu olan çocuklara da faydamız olsun diye kaymakamlıklar seviyesinde, il-ilçe müdürlükleri seviyesinde de destek olmaya gayret ediyoruz. 28 Ağustos'a kadar da yaz programımız devam edecek."

Selçuk, 31 Ağustos'ta başlayacak telafi eğitimi için öngörülen 3 haftalık sürenin yeterli olup olmayacağı ve telafiye yönelik müfredatta yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Telafi demek zaten zorunlu olmayan demek, kimin ihtiyacı varsa demek. Biz hiçbir velimizi muhakkak surette telafiye zorlayamayız. Öyle çocuklarımız, velilerimiz var ki istediğimizin çok ilerisindeler. Şimdi neyi telafi edeceğiz? O kadar düzenli çalışan öğrencimiz, o kadar takipçi öğretmenler var ki... Burada ilk kez söyleyeyim bir öğretmenimiz, bulunduğu bölgede internet çekmeyince canlı sınıf yapmak için o kasabada internet olan bir yer arıyor, bulamıyor. Sonra karakolu buluyor, karakolda internet var. Gidiyor karakola, karakolda canlı dersini yapıyor. Oradaki polisimiz ve amirlerimiz hemen bir yer hazırlıyorlar ve karakolda canlı ders yapılıyor. Bunu, öğretmenlerimizin çok büyük bir kısmı, 'Hiçbir çocuk geride kalmasın' diye, canhıraş şekilde bu işe sahip çıktıları için örnek veriyorum. Okulda belki uğraşmadıkları kadar fazlası ile uğraştılar. Bazı ihmaller olmuştur, eksikler vardır. Bazı öğretmenlerimiz yetişememiştir ama biz olumludan bakalım.

Çoğunluk ne yaptı, ona bakalım. Azınlıkta sorun çıktı, çıkabilir. Bunu halletmek için ne gerekirse yaparız ama çoğunluk bütün öğretmenlerim gerçekten büyük bir gayretin içerisinde oldu. Hepsine şükran borçluyuz.

Çünkü bu dönem adaptasyon dönemi, zor bir dönem. Hiçbir becerinizin olmadığı bir konuda eğitim yapıyorsunuz, uzaktan eğitim ikinci ayın içerisinde, belki 10 sene uğraşsak kazandıramayacağımız dijital beceriler, ihtiyaçtan dolayı birdenbire oluşuverdi. İlginç bir şekilde yüz binlerce öğretmenin eğitim talep konusu değişti. Şimdi 500 bin öğretmenimize eylüle kadar ulusal ve uluslararası düzeyde sertifika vereceğiz."

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın yaşanması halinde yeni eğitim-öğretim yılında hangi tedbirlerin alınacağının sorulması üzerine Selçuk, şunları kaydetti:

"Bizim ekip olarak görevimiz; dünyada ve ülkemizdeki uygulamalara yönelik çalışma yapmak. Öyle çalışmalar yapıyoruz ki ekipten bazıları şunu söylüyor; 'buna da artık senaryo yazmayalım.' Ben de 'neden yazmayalım' diyorum. Biz en kötü senaryodan en kolay senaryoya kadar yapalım. Bunu daha sonra bilimsel bir makale olarak bile kullanabiliriz. Bu nedenle sorduğunuz ve onun dışındaki birçok senaryoya hazırlık var. Yani öğretim programı konusunda da hazırlıklar var. Genişletilmesi ve kritik kazanımları önceliklendirmek gibi hazırlıklar var. Okulların mekansal kullanımında acaba gruplar nasıl dönüşümlü olarak eğitim yapabilir, uzaktan eğitim buna nasıl katkı sağlar? Bütün bunlarla ilgili konuşuyoruz.

Fakat ayrıntı vermek istemiyorum. Çünkü herhangi bir senaryodan bahsedildiğinde hemen 'böyle yapılacak' diyorlar. Hayır öyle yapılmayacak. Biz buna günlük ve haftalık olarak bakıyoruz, o günkü duruma bakıp verileri yönettiğimizde neye gereksinimimiz varsa biz o senaryoyu hayata geçireceğiz. Bazen şu oluyor, bir senaryo bütünsel olarak değil de 'A senaryosunda şunlar, B senaryosundan bunlar' diye karma bir model uyguladık. O yüzden bütün bunlarla ilgili şunu bilmek lazım. Milli Eğitim Bakanlığı bu tür durumlara hazır mı? Biz üç günde üç televizyon kanalı açabiliyorsak Türkiye'nin gücünden bahsetmek lazım. Türkiye'nin bütün kurumları TRT, Ulaştırma Bakanlığının bütün altyapısı, diğer kuruluşlarımız seferber oldu. O yüzden rahatız. Bunu hepimiz yaptık. Birçok senaryoya göre hazırlık var. Problem nereye doğru evrilirse, biz onun tedbirini alma noktasında çok kararlıyız."

TELAFİ EĞİTİM NEDİR?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, "TBMM'de kabul edilen 'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Öğrencilerin okuldan ve eğitimden soğumaması için önemli olan uzaktan eğitimi, tüm ülkeler, olanakları ölçüsünde yapıyor.

Uzaktan eğitime en erken başlayan iki ülkeden biri olan Türkiye, televizyonun yanı sıra Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile de eğitime destek veriyor.

Bu eğitimlerin verilmemesi durumunda, öğrenmede unutmanın katlanarak artacağından hareketle eğitim uzmanları, öğrencilerin telafi edilemez bilişsel, duygusal kayıplar yaşamaması için uzaktan eğitimin şart olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, telafi eğitiminin kaybedilen okul zamanının hızlandırılmış ve kısmı bir tamamlayıcısı olduğunun altını çizerek, telafi eğitiminin okulların kapalı kaldığı iş günü kadar yapılamayacağına işaret ediyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, 2019-2020 yılı eğitim döneminin sona erdiğini ve yeni eğitim yılının Eylül ayında başlayacağını duyurdu.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN SONA ERECEK?

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ziya Selçuk, 23 Mart başlayan uzaktan eğitimin 19 Haziran'a (bugün) kadar devam edeceği belirtildi.