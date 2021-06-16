Telafi eğitiminde ek ders ödenir mi 2021? Telafide Ben De Varım ek ders ücreti ne kadar?

5 Temmuz-31 Ağustos arasında uygulanacak telafi eğitimde görev alacak yönetici ve öğretmenlere ne kadar ek ders ücreti ödeneceğini açıklandı. Konuya ilişkin MEB Personel Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Peki Telafi eğitiminde ek ders ödenir mi 2021? Telafi eğitiminde ek ders ücreti ne kadar?

TELAFİ EĞİTİMDE EK DERS ÖDENECEK Mİ 2021?

''Telafide Ben De Varım'' Programında öğretmenlere ve atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ek ders ücreti ödenecek. Peki Telafi eğitiminde ek ders ücreti ne kadar?

TELAFİ EĞİTİMDE EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Telafi eğitime katılan öğretmenlere haftada 30 saate kadar, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine de 44 saate kadar ek ders ücreti ödenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından valiliklere gönderilen yazıda "Bu çercevede, 5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere düzenlenen "Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında görev almak isteyen yönetici ve öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın yukarıda belirtilen 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre ders görevi verilebilecek; yönetici ve öğretmenler, bu kapsamda fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacaktır. İhtiyacın bu şekilde karşılanamaması halinde anılan Kararın 9'uncu maddesine göre ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilecek; bu kapsamda görevlendirilenlere fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında ek ders ücreti ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Telafi eğitim nasıl olacak 2021? Telafi eğitime hangi dersler olacak?