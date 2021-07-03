Telafi eğitimleri pazartesi günü başlıyor! Bakan Selçuk detayları paylaştı: İşte gönüllülük esasına dayalı telafi eğitiminin detayları

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, çocuklardaki bulaştırma oranının çok yüksek olması sebebiyle kapanan okullar, bir yılı aşkın süredir yüz yüze eğitime ara vermiş durumda. Aşılamanın ülkemizdeki hızının artmasıyla birlikte vaka sayılarında gözle görülür düşüş sağlanırken pazartesi günü telafi eğitimim başlayacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YAZ DÖNEMİNDE, YORGUNLUKLARINI ATABİLECEKLERİ BİR PROGRAM"

'Telafide ben de varım' kampanyasının 31 Ağustos'a kadar süreceğini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal-duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak" şeklinde konuştu.

Sabah'tan Burak Çelik'e konuşan Bakan Selçuk, salgın döneminin herkes için zor geçtiğini ifade ederken "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve elbette velilerimiz çok yoruldu. Biz bu yorgunluğun farkındayız. Zaten telafi programımızda yoğun akademik çalışmaları yeni eğitim öğretim yılı için planlıyoruz. Akademik eksiklikler için öğretmenlerimiz, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kritik kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimizin akademik gereksinimlerinin tespitini yaparak sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacaklar.

Bu program, bir buçuk yıl sürecek. Yaz döneminde ise öğretmenlerimizi ve çocuklarımızı yorgunluklarını atabilecekleri bir programa davet ediyoruz. Katılım, öğrencilerimiz için de öğretmenlerimiz için de isteğe bağlı olacak. Velilerimizin de katılabileceği yaz kamplarımız olacak. Salgın döneminin kayıplarını birlikte telafi edeceğiz, birlikte iyileşeceğiz" dedi.

"4 ANA TEMAYA UYGUN PLANLANACAK"

'Telafide ben de varım' kampanyasının yaz boyunca süreceğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal-duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.

Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkânları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek" açıklamasını yaptı.

'ARKADAŞ' TATİL KİTABI BU YIL DA OLACAK

"Telafide Ben de Varım kampanyasında öğrencilerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı belirlenen tesis ve merkezlerden yararlanabileceklerini söyleyen Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi "Arkadaş" adlı tatil kitabıyla buluşturacağız. Kitaplar, çocuklarımız eğlenceli vakit geçirirken sınıf düzeylerine göre gelişimlerine yardımcı olacak. Her kitabın arkasında yaşama dair onlarca eğlenceli görev var.

Uçurtma uçur, tohum ve çekirdek kumbarası yap, turşu kurmayı öğren, bir kuş yemliği yap, meşe palamudu yetiştir gibi... Çocuğun bu görevleri gün gün, hafta hafta yaparak aslında öğretim programlarına dolaylı bir intikali de söz konusu olacak."