Tele1 ekranlarında haddi aşan sözler! Özdemir İnce İslam'ı hedef aldı: "Ümmet diktatoryadır"

Sol kesimin yayın organlarından birisi olan Tele1'de bugün yayımlanan programda tepki çekecek sözler sarf edildi. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özdemir İnce'nin konuk olduğu canlı yayın programında İslam dini ve ümmet için skandal ifadelere yer verildi.

Sunucu Namık Koçak "Dikkat ediyorsunuz hani 'demografik yapı bozuluyor' diyorduk ya. O demografik yapı farklı bir şey... Bir ümmet oluşturma. Yandaş gazetelere baktığınız zaman, bir şey oluyor "Ümmet sevindi, ümmet şunu istedi, ümmet bunu istedi... Türkiye'yi böyle bir yere doğru götürme çabası var" şeklinde konuştu.

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"ÜMMET DÜNYADAKİ TARAFTARLARA BENZİYOR"

Sunucunun dile getirdiği cümleler sonrasında konuşan Özdemir İnce de "Ümmet bizim, yasalarımızda, literatürümüzde, 1923'ten bu yana hatta Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından itibaren ümmet asla ve asla bizi dilimizde ve düşüncemizde gündelik hayatımızda yer almayan bir kavram. Ümmet nedir? Söylendiğine göre bir dinin mensuplarına ümmet diyorlar. Ümmet bir dine inanların toplamı. Peki, ne iş yarar ümmet? Bu neye benziyor? Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin dünyadaki taraftarlarına benziyor."

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"ÜMMETİN NE FAYDASI VAR?"

"Ümmetin ne faydası var? Cumhuriyet'e bir yazı yazacağım 'ümmet' üzerine... Ümmetin vatanı yoktur. Ümmet vatansızdır. Bayrağı, ulusal marşı yoktur. Ama dini vardır. İstedikleri kadar bağırsınlar, Türk olmak Müslüman olmaktan önemlidir. Türkiye ümmetin hakim olduğu bir ülke değil, vatan değil. Eğer bir ümmet bu topraklar üzerinde egemen olursa yaşamak olmaz. Ümmet nedir biliyor musun? Diktatoryadır." ifadelerine yer verdi.