TELE1 kanalından skandal sözler! Hukukçu Salim Şen; "YSK Başkanı yargılanmalı" dedi!

CHP'nin yandaş kanalı TELE1'de izleyicinin sorusunu cevaplayan Hukukçu Saim Şen programda " YSK Başkanı yargılanmalı" sözleri sosyal medya da infial yarattı.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN YARGILANMALILAR."

Bir izleyici "Anayasa ihlallerinde zaman aşımı söz konusu mu?" diye soruyor. Hukukçu Saim Şen ise soruya cevap vermek için söz hakkı istedi ve şu ifadeleri kullandı: "Anayasamızda hiç bir yerde anayasayı ihlal diye bir suç tanımlanmış değil, anayasal düzeni ihlal TCK 309 devamında var. Bunun içinde Cebir şiddet unsuru gerekiyor. Dolayısıyla bir sistem düşünün ki Cumhurbaşkanının veya yüksek yargı organlarının anayasayı ihlal ederek bir yönetim sergileyeceğini değerlendirmez."

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Gökmen Karadağ ise seyircinin neden bu soruyu sorduğunu sorgulaması üzerine Saim Şen tekrar cevap vererek, "ileride bu fiili durum yada Cumhurbaşkanlığı süreleri geçtikten sonra haklarında yargılanabilir mi yargılanamaz mı? Görevi kötüye kullanmaktan yargılanmalılar." dedi.