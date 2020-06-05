Teleconn CEO’su Canlı: "Salgın nedeniyle evde iş uygulamaları gereklilik oldu"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin birçok meslek grubu için evden çalışmayı gereklilik haline getirdiğini belirten Teleconn CEO'su Ünal Canlı, "Evden çıkmadan çeşitli meslek gruplarından uzmanlarla görüntülü veya sesli görüşme yapmaya olanak tanıyan Teleconn, Covid-19 salgını sebebiyle tercih sebebi oldu" dedi.

İçerisinde doktor, avukat, psikolog, mühendis, öğretmen, teknisyen gibi farklı meslek gruplarından profesyonelleri keşfedip görüntülü veya sesli arama ile bilgi edinmeyi mümkün kılan mobil uygulama Teleconn insanların evden çıkmadan her konuda sorularına yanıt bulmasını, bilgi veya danışmanlık hizmeti almasını sağlıyor.

Teleconn CEO'su Ünal Canlı, "Teleconn, insanların sağlık, hukuk, psikoterapi, eğitim vb birçok kategoride fiziksel olarak kurumları ziyaret etmeden akıllı telefonları vasıtası ile kolay, ucuz ve hızlı hizmet almasını hedeflerken, bir uzmanlığa sahip insanların ise akıllı telefonlarıyla online olarak hizmet verip gelir elde etmesini sağlamaktadır. Teleconn uygulaması ile örneğin, bir doktordan sağlık sorunları hakkında ön bilgi alınabilir, bir avukata hukukî sorular yöneltilebilir, bir eğitmenden özel ders alınabilir, arıza çıkaran elektronik alet veya otomobil için bir servis uzmanından görüntülü görüşme ile bilgi alınabilir, sorun çözülebilir. Böylelikle bir kliniği, hukuk bürosunu, servis merkezini ziyaret etme ihtiyacı minimuma indirilirken trafikte zaman harcama, randevu oluşturma, yüksek tutarlarda danışmanlık ücretleri ödeme gibi sorunların önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Teleconn, temelleri 2019 son çeyreğinde atılmış olsa da Şubat 2020'de beta sürümünde yayına başladı. Daha önce bir çok projenin yazılım mimarisinde görev alan kurucu ve CEO'su

Ünal Canlı: "İnsanların en tabii hakkı olan doğru bilgiye erişim hakkını gelişen teknolojiyle kolaylaşmasını sağlama gayesiyle Teleconn'u geliştirdik. Bugün bilgiye erişim için çoğunlukla arama motorlarını kullanmaktayız ve bu teknoloji 90'lı yılların teknolojisi olup ansiklopedik ve gündem dahilindeki bilgilere erişmemizi kolaylaştırsa da detay gerektiren önemli konularda kirli bilgiye ve yorucu reklamlara maruz kalmamıza neden oluyor. Fakat gelişen yazılım teknolojileri, yüksek bant genişliğine sahip 4. hatta 5. nesil mobil iletişim teknolojileri ve gelişen fiber altyapılı ağlar ile bilgiye tamamen online, hızlı, canlı olarak alanında uzman profesyoneller vasıtasıyla ulaşma şansına sahibiz. Teleconn, bu teknolojileri birleştirip hayata merhaba dedi" ifadelerini kullandı.

Teleconn'da bazı danışmanların belirli aralıklarla gönüllü olarak kullanıcılara ücretsiz hizmet verebildiğini belirten Canlı, "Örneğin Covid-19 salgınından psikolojik olarak etkilenen kullanıcılar için bir çok psikolog ücretsiz olarak terapi hizmeti vermiştir. Sağlık çalışanları da yine aynı amaç doğrultusunda kullanıcıların Covid-19 salgınından korunmalarına yönelik ücretsiz bilgi ve destek verdi.

Teleconn ayrıca danışmanlık hizmeti veren, aynı zamanda aktif iş arayışı da mevcut profesyonellerin iş bulmalarına da kapı aralıyor. Kurumsal firmaların insan kaynakları yöneticileri uygulama içinde profillerinde "iş tekliflerine açığım" ibaresini gördükleri ve yakın semtlerde ikamet eden uzmanlarla görüntülü görüşerek mülakat gerçekleştirebiliyor. Uzmanlar ise henüz işe yerleştirilme garantisi olmadan günlerinin büyük kısmını trafiğe, randevu oluşturmaya, zaten işsizken yol masrafları ödemeden mülakatlara girebildiği için memnun kaldıklarını dile getiriyorlar. Yine salgın sebebiyle dijital mülakat tercihi yaygınlaşmaya başlamış durumda" dedi.

Ünal Canlı, son olarak abonelik ve süre sınırlaması olmayan uygulamanın kullanıcıların uygulamayı denemeleri amacıyla ilk kayıtta herkesin hesabına 5 veya 10 kontör (kredi/dk) tanımlandığını belirtti.

Kaynak: İHA