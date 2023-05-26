Telef olan hayvanlarının yerine yenisi verilen depremzede: "Gel koyununu al dediler, şok yaşadım"

Hatay'ın Hassa ilçesinde depremde hayvanları telef olan vatandaşlara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 212 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

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Telef olan hayvanlarının yerine yenisi verilen depremzede: "Gel koyununu al dediler, şok yaşadım"

Hatay'ın Hassa ilçesinde depremde hayvanları telef olan vatandaşlara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 212 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Depremzede İnayet Çarkıt, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden aradılar, "Gel koyununu al" dediler. Şok yaşadım, hiç beklemiyordum. "Beklemediği bir şeyi görünce insan ne olur, çok mutlu olur" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilden en büyük yıkımın yaşandığı illerden Hatay'da kırsalda birçok besicinin ahırı ve evi zarar gördü. Hassa ilçesinde besicilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 212 küçükbaş hayvan dağıtıldı. İlçede 2 bin 912 küçükbaş ve 112 büyükbaş hayvan dağıtımının daha kısa süre içinde yapılacağı bildirildi.

"Devletimiz Sağolsun"

Diğer besiciler gibi kısa süre sonra kendisinin de yaylalara çıkacağını ifade eden Çarkıt, "Deprem günü sabah saat 04.00'de kalktım. Bir sallantı oldu. Eşim "Deprem oluyor" dedi. Çocuklarımın yanına geldim. Yanlarına geldikten sonra, "Bir dışarı bakayım. Ondan sonra çıkalım" dedim. Dış kapıyı açtığımda bir sallantı başladı. Bitmeyecek zannettim. "Herhalde memleketin yarısı yok" dedim, o kadar şiddetliydi. Dışarı çıktığımızda her yer karanlıktı, yağmur yağıyordu. Dışarı çıktık, arabanın içinde durduk. Arkadaşlarımızdan vefat edenler oldu. Deprem gününün sabahı saat 11.00'de ahırıma geldim. Girdim, 6-7 kuzu üst üste çıkmış ölmüş. Kuzularım her sallantıda biraz biraz azaldı. 35-40 tane kuzum öldü. Devletimiz sağ olsun sonra yardımcı oldu. 35 koyun yazdırmıştım hepsi geldi" dedi.

"Gel koyununu al"

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurusuna rağmen koyunlarının verilmeyeceğini düşündüğünü anlatan Çarkıt, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden aradılar, "Gel koyununu al" dediler. Şok yaşadım, hiç beklemiyordum. Beklemediği bir şeyi görünce ne olur insan, çok mutlu olur" ifadelerini kullandı.

Hassa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Emrah Sayın ise ilçe genelinde 3 bin 12 küçük ve 112 büyükbaş hayvanın telef olduğunu, 69 ahırın yıkıldığını söyledi. İlçenin hayvan varlığında ciddi bir azalma yaşandığını dile getiren Sayın, "En kısa sürede ekiplerimiz, bakanlığımızın talimatı ve yardımlarıyla çok kısa sürede hasar tespit çalışmalarına başladık. Ve olduğundan değil, olabildiğinden daha hızlı bir şekilde insanımızın yaralarını sarmak için çalışmalar yaptık. Bakanlığımızın girişimleriyle ilk başta 212 adet hayvan geldi. Bunları da zarar gören yetiştiricilerimize dağıttık. Geri kalan hayvanların temini için gerekli başvurular yapıldı. Olabildiğince en güzel şekilde, en kaliteli şekilde hayvanlarını temin etmeye çalışıyoruz. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını temin ediyoruz. Onun dışında makine ekipmanlarında da gerekli yazışmalar yapıldı. Enkaz altında kalan 438 tarım aletimiz de var. Onlar hakkında da yazışmalar sürüyor. En kısa sürede temin edip, onları da vatandaşlarımıza vermeyi hedefliyoruz" dedi.

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