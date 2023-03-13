Telefon almak isteyen Carrefour'a koşacak! Xiaomi'nin o modeline yüzde 30 indirim geldi!

Carrefour'un kampanyasını duyduğunu öğrenen müşteri, hemen harekete geçip mağazaya doğru koşuyor. Xiaomi Poco C40 akıllı telefonu için % indirim fırsatını kaçırmak istemeyen müşteri, 10 Mart 2023 tarihli fiyat listesine göz atıyor. detaylar için...

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Telefon almak isteyen Carrefour'a koşacak! Xiaomi'nin o modeline yüzde 30 indirim geldi!

Carrefour, indirimleriyle akıllara kazınmış markalardan biri ve Mart ayı da yine bomba gibi indirimlerle başlıyor. Bu sefer, fiyat performans konusunda iddialı olan Xiaomi'nin Poco C40 modeline %25 indirim fırsatı sunuluyor. İşte 10 Mart 2023 tarihli fiyat listesi:

Yeni Poco C40, etkileyici teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Büyük 6.71 inç ekranı, güçlü sekiz çekirdekli işlemcisi ve devasa 6000 mAh bataryasıyla öne çıkıyor. Ayrıca, 4G LTE ve çift bant WiFi desteği sayesinde internet kullanımında da yüksek performans sunuyor. Üstelik, 50 MP ana kamera ve 2 MP sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu sayesinde de kaliteli fotoğraf ve video çekimleri yapmanızı sağlıyor. Gündelik kullanıma uygun bir telefon arıyorsanız veya güvenilir bir günlük cihaza ihtiyacınız varsa, Poco C40 kesinlikle sizin için ideal bir seçenek olabilir.

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Carrefour'un kampanyasını duyanlar koşmaya başladı! Xiaomi Poco C40'a %25 indirim fırsatı sunuluyor ve işte 10 Mart 2023 tarihli fiyat listesi:

POCO C40 Performansı

POCO C40, performansı ile beklentilerinizi karşılayacak bir telefon. Orta seviye uygulamalarınızı ve oyunlarınızı herhangi bir gecikme yaşamadan işleyebilen işlemcisi sayesinde günlük kullanımda yüksek performans sunuyor. Ayrıca, etkileyici bir pil ömrüne sahip olduğu için tek bir şarjla rahatlıkla bir gün boyunca kullanabilirsiniz. Hızlı şarj cihazıyla birlikte gelmesi de cabası, böylece ihtiyaç halinde hızlı bir şekilde pilinizi doldurabilirsiniz. Depolama konusunda ise, POCO C40 standart olarak 32 GB depolama kapasitesi sunuyor.

Kampanya fırsatıyla birlikte, Xiaomi Poco C40 akıllı telefonu satın almak için en doğru zaman! 10 Mart 2023 fiyat listesi, %25 indirimle birlikte satış fiyatını 4.490,00 TL'ye düşürdü. Bu fiyatla, performansı, işlem gücü ve etkileyici pil ömrü ile Poco C40, günlük kullanım için harika bir seçenek haline geliyor.

Bunun yanı sıra, cihazda bulunan microSD kart yuvası sayesinde, daha fazla depolama alanına sahip olmak isteyenler için de iyi bir seçenek sunuyor. Telefonun 6.71 inç IPS LCD ekranı, 720 x 1650 piksel çözünürlükle geliyor ve Corning Gorilla Glass ile korunuyor.

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JLQ JR510 Sekiz çekirdekli işlemci ve Mali-G57 MC1 GPU sayesinde, Poco C40 tüm orta kalite uygulamalarını ve oyunlarınızı kolaylıkla işleyebiliyor. Arka tarafta bulunan çift kamera ise 50 MP geniş açılı ve 2 MP derinlik sensörü ile birlikte geliyor. Ön tarafta ise 5 MP tek bir kamera bulunuyor. Sensörler arasında parmak izi okuyucu, ivmeölçer ve yakınlık sensörü yer alıyor.

Sonuç olarak, Xiaomi Poco C40, hızlı şarj özelliği, USB Type-C 2.0 ve USB On-The-Go özellikleri, Android 11 + MIUI 13 işletim sistemi gibi birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Telefon, Power Black, Mercan Yeşili ve Poco Sarısı gibi renk seçenekleriyle de kullanıcılara hitap ediyor.

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