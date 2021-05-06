Telefon bağımlılığı yüzünden canından oldu! Duş almak için küvete girdi, felaketi yaşadı

İşviçre'de yaşanan olayda 22 yaşındaki genç kadın duş alırken şarja takılı olan elindeki telefonu suya düşürünce elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Sosyal medyada gündem olan olay ilk değil. Dünyada benzer ölümler sıkça yaşanmaya başladı.

Dünya sosyal medyada yankı uyandıran ölüm olaylarını konuşuyor. Özellikle gençler arasında görülen telefon bağımlılığı ciddi boyutlara ulaştı. Telefonlarını bir an olsun elinden düşürmeyen gençler işi abartıp duşa da telefonla girmeye başladı. Ancak suyla temas etmesi halinde elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verme riski var.

DUŞTA SELFİE MERAKI ÖLÜM GETİRDİ

Geçtiğimiz aylarda benzer bir ölüm Rusya'da yaşandı. Anastasia Scherbinina, isimli kadın banyo yaparken telefonunu yere düşürerek elektrik akımına kapıldı ve yaşamını yitirdi. Genç kadının duş alırken bir yandan da selfie çekmeye çalışırken öldüğü düşünülüyor.

CANSIZ BEDENİNİ ARKADAŞI BULDU

Rusya'nın Arkhangelsk şehrinde yaşanan bir başka benzer olayda duş alırken telefonunu küvete düşüren Olesya Semenova da aynı şekilde can verdi. Duş feci şekilde can veren genç kadını bulan ev arkadaşı Daria, onu bulduğunda sarsarak kendine getirmeye çalıştığını fakat hiçbir yaşam belirtisi göstermediğini söyledi ve ayrıca arkadaşına dokunduğunda kendisini de elektrik çarptığını aktardı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada telefonun şarj bağlantısı sırasında suya düştüğünü ve henüz 24 yaşında olan Olesya'nın elektrik akımı nedeniyle öldüğünü doğrulandı.

CANSIZ BEDENİNİ ANNESİ BULDU

Benzer ölümlerle gündeme gelen Rusya'da 26 yaşındaki Evgenia Shulyatyeva, telefonuyla birlikte banyoya girdi ve duş almaya başladı. Elektrik akımına kapılan Evgenia Shulyatyeva yaşamını yitirirken, cansız bedenini annesi buldu.

DUŞTA MÜZİK DİNLEMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Temmuz ayında meydana gelen olayda henüz 17 yaşında olan erkek banyo sırasında müzik dinleyip telefonunu şarj ederken elektriğe kapıldı.

UZMANLAR UYARILARDA BULUNUYOR

Benzer şekilde yaşanan can kayıplarının artması üzerine uzmanlar sık sık uyarılarda bulunuyor. Duş alırken telefonun kullanılmaması gerektiğini ifade eden uzmanlar ayrıca, telefon şarjdayken mümkünse uzak durulmasının daha sağlıklı olduğu görüşünde...

