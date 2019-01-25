Telefon bataryasının patlama anı kameraya yansıdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir iş yerinde telefon bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Barbaros Mahallesi Pınar Caddesi'ndeki cep telefonu tamircisinde güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, bir müşterisinin cep telefonunun bataryasını değiştiren iş yeri sahibi Hulusi Ayman'ın, aniden patlayarak alev alan elindeki telefonu cam tezgaha bırakması yer alıyor.



Bu sırada patlama nedeniyle panik yaşayan müşterinin hızla dışarı çıktığı, Ayman'ın, tezgahın üzerindeki telefonu eliyle vurarak yere attığı görülen kayıtta, bir iş yeri çalışanının yanan bataryayı su dökerek söndürdüğü gözleniyor.



Ayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın bataryadaki kısa devreden kaynaklandığını ifade ederek, "Cep telefonunun bataryasını değiştirdim. Eski bataryayı inceliyordum birden patladı. Daha önce bir kere daha başıma geldiği için soğukkanlı davrandım. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Telefonun bataryasını değiştirdik sorunsuz şekilde müşteriye verdik." diye konuştu.

Kaynak: AA