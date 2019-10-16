Telefon dolandırıcıları parayı alırken yakalandı (2)
Çanakkale'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, S.G.'yi 75 bin TL dolandırmak isterken yakalanan Fevzi Tanış ile amcasının oğlu Hamit Tanış çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDILAR
Çanakkale'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, S.G.'yi 75 bin TL dolandırmak isterken yakalanan Fevzi Tanış ile amcasının oğlu Hamit Tanış çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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