Telefon dolandırıcılarının hattını JASAT kesti

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp yaklaşık 300 bin TL'lik vurgun yapan ve 2'si kadın 6 kişiden oluşan dolandırıcılık çetesi, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) Denizli merkezli iki kentte gerçekleştirilen 16 saat süren operasyon sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesinde yaşayan M.Y. (65) isimli kadını telefon ile arayan dolandırıcılar kendilerini hakim olarak tanıtıp yaşlı kadına bir kuyumcuda soygun yapılıp, cinayeti işlendiğini ve olay yerinde kendisinin kimliğinin bulunduğunu söyledi. M.Y.'ye evine bir kadın savcının yanında polisle gelip arama yapacağını ve eğer evde altın varsa soygunda çalınan altınlar ile karşılaştırılması için alınacağını söyledi. Bu sırada telefonla konuşan yaşlı kadının bir anda kapı zili çalındı ve dolandırıcılardan kadın olan şahıs kendisini savcı olarak tanıtıp yaşlı kadına arama için geldiğini söyledi. Buna inanan M.Y. ise evinde bulunan ve yaklaşık 250 bin TL'yi bulan altınları sahte savcıya verdi. Altınları alan kadın ve erkek dolandırıcı ise olay yerinden geldikleri arabaya binerek ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın ise durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine jandarmanın dedektifleri olan JASAT timi ile Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçerek olay yerine giderek çalışma başlattı.

"JASAT olaydan sadece 16 saat sonra operasyonu tamamlayıp 6 kişiyi yakaladı"

Yapılan çalışmada JASAT timi önce dolandırıcılıkta kullanılan araç plakası üzerinden şahısların kimliğine ulaştı. Ardından operasyon için harekete geçen ekipler dolandırıcılık çetesi üyesi Hasan Y. (19), Dilan Ç. (19), Fikri A. (23), Mehmet D. (23), Özen E. (30) ve Selim S. (32) isimli şahısları Denizli merkezli Bursa ve Antalya'da eş zamanlı düzenledikleri operasyon ile yakaladı. Operasyonlarda Bursa ve Antalya İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerde JASAT'a destek verdi.

Olaydan sadece 16 saat sonra tamamlanan operasyonda yaşlı kadını 250 bin TL dolandıran 2'si kadın 6 kişi JASAT timi tarafından gözaltına alınıp Denizli'ye getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların benzer yöntemle geçtiğimiz yılda Erzurum'da bir şahsı telefon üzerinden 50 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı.

Şahısların akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Kaynak: İHA