Telefon emojilerine koronavirüs düzenlemesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle telefon emojilerine de ayar geldi. Buna göre, yeni yılda telefonlarda bulunan emojilerde koronavirüs emojileri yer alacak. ABD'de faaliyet gösteren Unicode Konsorsiyumu, 2021 yılında kullanılmaya başlanacak 200’den fazla emojinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Emoji standartlarını denetleyen ve yeni sürümlerden sorumlu olan kar amacı gütmeyen Unicode Konsorsiyumu, 2021'de kullanıma sunulacak olan ve 200'den fazla yeni emojiyi piyasaya sürdüğünü açıkladı. Konsorsiyum daha önce Nisan ayında salgın nedeniyle 2022'ye kadar yeni emoji olmayacağını bildirmişti.

Salgın sırasında ihtiyaç duyulan duygulardan yola çıkarak hazırlanan yeni emojilerden başlıcaları, etrafına bandaj sarılmış bir kalp ve yoruma bağlı olarak mide ekşimesi veya kalp kırıklığını ifade edebilen alevler içinde kalp yer alıyor.

EMOJİLERE KORONAVİRÜS AYARI

Ocak ile Ekim 2021 arasında akıllı telefonlara gelecek olan emoji güncellemeleri arasında bulunan diğer yeni emojilerden bazıları ise; bulutlar arasında yüz, öksüren yüz, sakallı ve saçları uzun yüzler yer alıyor.