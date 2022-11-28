HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Telefon fırlatma akımına alışılmıştı ama bu akım ilk defa görüldü! Manisa'da konser veren Sinan Akçıl'ın sahnesine öyle bir şey fırlatıldı ki...
Manisa Atatürk Spor Salonu'nda üniversiteli gençlerle buluşan Sinan Akçıl'ın konser esnasında yaşadığı ilginç anlar gündem oldu.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!
28 Kasım 2022 Pazartesi hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat, donacaksınız! Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşüyor, ülke genelinde yağış bekleniyor!
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var