Telefon fırlatma akımına alışılmıştı ama bu akım ilk defa görüldü! Manisa'da konser veren Sinan Akçıl'ın sahnesine öyle bir şey fırlatıldı ki...

Şehir buluşmaları kapsamında Manisa'yı ziyaret eden ve Manisa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen konserde binlerce üniversiteliyle bir araya gelen ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, konserde ilginç anlar yaşadı.

Kalabalıkla birlikte coşkulu bir şekilde eğlenen ve keyifli şarkılar söyleyen Akçıl bir süre sonra, "İlk defa bir konserde bu kadar yoruluyorum resmen enerjim kalmadı" dedi.

Ünlü şarkıcının sözlerinden sonra sahneye mesir macunu fırlatan gençler yüzleri gülümsetti.