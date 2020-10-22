Telefon hırsızına iş yeri sahibinden tekme tokatlı saldırı!

Beşiktaş'ta bir hırsız, bir iş yerinde masanın üzerinde bulunan telefonu kimsenin olmamasını fırsat bilerek çalıp iş yeri kapısından dışarı çıktı. Bu sırada dışarıdaki iş yeri sahibi Mesut B'ye yakalanan hırsız kaçamayınca tekme ve yumruklarla dakikalarca dövüldü. O anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.