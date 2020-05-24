Telefon neden arama yapmıyor? Birçok internet kullanıcısı sevdiklerinin bayramını kutlamak için telefon ile arama yapmaya çalıştığında sorunla karşılaştı. Bu durumun nedenini merak edenler internette arama yapmaya başladı. Peki Telefon neden arama yapmıyor? | Hatlar niye çalışmıyor? İşte detaylar.

TELEFON NEDEN ARAMA YAPMIYOR? | HATLAR NİYE ÇALIŞMIYOR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlması uygulanıyor.

Bu nedenle birçok kişi sevdiklerinin bayramını kutlamak için arama yapmak istedi. Fakat arama yapamadılar.

Durumun neden kaynaklandığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

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