Telefon Numarasına Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır? Akbank Cebe Gelen Havale Nasıl Çekilir?

Akbank müşterileri ve Akbank müşterisi olmak isteyen vatandaşlar birden farklı para gönderme işlemini merak edip araştırıyor. Telefon Numarasına Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır? Akbank Cebe Gelen Havale Nasıl Çekilir? soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Telefon Numarasına Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır? Akbank Cebe Gelen Havale Nasıl Çekilir?

Akbank müşterileri, bazı durumlarda para göndermek istedikleri kişilerin T.C. kimlik numaralarını, Iban ve hesap numaralarını bilmedikleri zaman olabiliyor. Bu yüzden müşteriler, para göndermek istedikleri kişinin telefon numarasına havale veya eft işlemi yapabiliyor. Telefon Numarasına Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır? Akbank Cebe Gelen Havale Nasıl Çekilir? sorularını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları...

Telefon Numarasına Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır? Akbank Cebe Gelen Havale Nasıl Çekilir?

TELEFON NUMARASINA PARA GÖNDERME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Telefon numarasına para gönderme işleminin nasıl yapıldığı ilgili kişiler tarafından merak konusu oldu. Para göndermek isteyen kişiler, Akbank Mobil uygulamasını indirdikten sonra Para Transferleri altında Cep telefonuna seçeneğini tıklayarak anında para transferi gerçekleştirebilirsiniz.

Telefon Numarasına Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır? Akbank Cebe Gelen Havale Nasıl Çekilir?

PARA GÖNDERME İŞLEMİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Para gönderme işlemini iptal etmek için Akbank İnternet'ten "Para Gönderi İptal Et" işlemi ile "Akbank ATM'sine Para Gönder" fonksiyonundan para henüz çekilmemişse 24 saat içerisinde iptal edebilirsiniz.

Telefon Numarasına Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır? Akbank Cebe Gelen Havale Nasıl Çekilir?

AKBANK CEBE GELEN HAVALE NASIL ÇEKİLİR?

Akbank cebe gönderilen para çekilmeden önce, göndericini kendi telefonuna SMS ile gelen referans kodunu ve gönderilen tutarı alıcıya bildirmesi gerekli. Bu bilgilere işlem sırasında gerek duyulacak. Buna göre alıcı tarafından uygulanacak Akbank cebe gelen para çekme adımları şöyledir:

  1. ATM Girişi tuşuna basılarak kartsız işlemlere girilir
  2. TC kimlik numarası girilir
  3. Para çekme işlemi seçilir
  4. Göndericinin bildirdiği referans kodu ve tutar girilir
  5. Girilen tutar hazneden alınır

Telefon Numarasına Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır? Akbank Cebe Gelen Havale Nasıl Çekilir?

CEBE PARA GÖNDERME İŞLEM LİMİTLERİ NE KADAR?

Gönderici, günlük en fazla 1.000 TL tutarında ve en fazla 2 kez işlem, haftalık en fazla 2.000 TL tutarında ve en fazla 4 kez işlem, aylık en fazla 3.000 TL tutarında ve en fazla 6 kez işlem gerçekleştirebilir.

Telefon Numarasına Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır? Akbank Cebe Gelen Havale Nasıl Çekilir?

Alıcı, cep telefonu numarası ve TCKN bazında günlük en fazla 1.000 TL tutarında ve en fazla 2 kez işlem, haftalık en fazla 2.000 TL tutarında ve en fazla 4 kez işlem, aylık en fazla 3.000 TL tutarında ve en fazla 6 kez para çekebilir.

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