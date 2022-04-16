Telefon Santral Operatörü (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Telefon Santral Operatörü (Otel) görev tanımı nedir, Telefon Santral Operatörü (Otel) ne iş yapar, Telefon Santral Operatörü (Otel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Telefon Santral Operatörü (Otel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Telefon Santral Operatörü (Otel) Tanımı;

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Telefon Santral Operatörü (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 Telefon Santral Operatörü (Otel) Maaşları

Telefon Santral Operatörü (Otel) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Telefon Santral Operatörü (Otel) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Telefon Santral Operatörü (Otel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4223.03

Meslek Adı :

Telefon Santral Operatörü (Otel)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Telefon Santrali Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Konaklama vb. işletmelerde, telefon santralini kullanarak yapılan telefon görüşmelerine aracılık etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Telefon Santral Operatörü (Otel), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

h) Telefon hatlarının çalışır durumda olup olmadığını kontrol ederek arıza ve aksaklıkları ilgililere bildirmek,

i) Telefonları cevaplandırarak ilgili kişi veya departmanlara bağlamak,

j) Müşterilere hat vermek veya istediği kişi yada departmana bağlamak, k) Bilgisi dahilindeki konularda arayanlara bilgi vermek,

l) Uyandırma listesi oluşturup listeye göre müşterileri uyandırmak,

m) Günlük telefon görüşmelerinin kayıtlarını alarak görüşme ile ilgili bilgileri kaydetmek,

n) Çağrı ve telsiz kullanarak telefonla ulaşamadığı kişiyle bağlantı kurmak,

o) Müşterilere ait telefon görüşmelerini, faks çekimlerini adisyon fişi düzenleyip ücretlendirerek resepsiyona teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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