Telefon Santral Operatörü (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Telefon Santral Operatörü (Otel) Tanımı;
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Telefon Santral Operatörü (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 Telefon Santral Operatörü (Otel) Maaşları
Telefon Santral Operatörü (Otel) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Telefon Santral Operatörü (Otel) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Telefon Santral Operatörü (Otel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4223.03
Meslek Adı :
Telefon Santral Operatörü (Otel)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Grubu :
Müşteri Danışma Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Telefon Santrali Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
-Konaklama vb. işletmelerde, telefon santralini kullanarak yapılan telefon görüşmelerine aracılık etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Telefon Santral Operatörü (Otel), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :
h) Telefon hatlarının çalışır durumda olup olmadığını kontrol ederek arıza ve aksaklıkları ilgililere bildirmek,
i) Telefonları cevaplandırarak ilgili kişi veya departmanlara bağlamak,
j) Müşterilere hat vermek veya istediği kişi yada departmana bağlamak, k) Bilgisi dahilindeki konularda arayanlara bilgi vermek,
l) Uyandırma listesi oluşturup listeye göre müşterileri uyandırmak,
m) Günlük telefon görüşmelerinin kayıtlarını alarak görüşme ile ilgili bilgileri kaydetmek,
n) Çağrı ve telsiz kullanarak telefonla ulaşamadığı kişiyle bağlantı kurmak,
o) Müşterilere ait telefon görüşmelerini, faks çekimlerini adisyon fişi düzenleyip ücretlendirerek resepsiyona teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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