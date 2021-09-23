Telefon şarjlarıyla ilgili önemli gelişme! Bütün markalar uygulamak zorunda kalacak

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı, markalar ve cihazlar arasında uyumu hedefleyen taslak doğrultusunda şarj girişleri 2024 yılına kadar USB-C ile uyumlu hale getirilecek. Apple Avrupa’daki kullanıcılarını kaybetmek istemiyorsa yasaya uymak durumunda kalacak. Avrupa Birliği'nin (AB) şarj aletlerini standartlaştırma çabasına Apple, "inovasyonu baltalayacabileceği” düşüncesiyle karşı duruyor.

23 Eylül Perşembe günü sunulacak direktifte, tüm elektrikli cihaz üreticilerinden USB-C türü şarj girişinin tüm marka ve cihazlarda çalıştırabilecek biçimde uyumlu olması talep edilecek.

YASANIN KAPSADIĞI CİHAZLAR

Yeni düzenleme cep telefonları ile beraber tabletler, kulaklıklar, kameralar ve hoparlörleri de içerecek. Yasa ile şarj aletlerinin değil şarj giriş bölgelerinin uyumlu hale getirileceği komisyon yetkilileri tarafından vurgulanıyor. Elektronik okuyucu ve kablosuz şarj aletleri ise bu yasaya dahil olmayacak.

BU İÇERİK TEPKİYLE KARŞILANACAK

Yeni yasada kullanıcıların tepkisini çekebilecek diğer bir içerik bulunuyor. Alınan her yeni akıllı telefon ile şarj aleti verilmesi yerine eski şarj aletlerinin kullanılması isteniyor. Yer verilen bu madde ile AB’deki toplam elektronik atıkların yıllık 980 tona düşürülmesi amaçlanıyor.

Gelecek yıl yasa taslağının yasa haline gelmesi bekleniyor. AB’ye üye devletlerin yasayı bir yıl içerisinde iç hukuka aktarılması isteniyor. Bu gelişmelerden sonra üretici firmalara yaklaşık olarak bir yıl adaptasyon süresi verilecek ve 2024 yılının ortalarında uygulamanın faaliyete geçmiş olması hedefleniyor.