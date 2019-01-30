Telefon üzerinden 24 bin TL dolandırıldı

Eskişehir'de bir vatandaş, kendini bankacı olarak tanıtan bir şüpheli tarafından 24 bin lira dolandırıldı.

Hoşnudiye mahallesi İstasyon caddesinde yaşayan 63 yaşındaki Ü.Ç. isimli vatandaşı telefonla arayan ve bir bankanın genel müdürlüğünden aradığını belirten şüpheli F.M., telefonuna gelen bazı mesajları iletmesini istedi. İstenilen bilgileri veren mağdur, bir müddet sonra durumdan şüphelenerek bankayı arayınca hesabından 24 bin lira harcama yapıldığını öğrendi. Polise başvuran vatandaş şikayetçi olunca olayla ilgili tahkikat başlatıldı

Kaynak: İHA