Telefon Ve Telgraf Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Telefon Ve Telgraf Tesisatçısı görev tanımı nedir, Telefon Ve Telgraf Tesisatçısı ne iş yapar, Telefon Ve Telgraf Tesisatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Telefon Ve Telgraf Tesisatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Telefon Ve Telgraf Tesisatçısı Tanımı;

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Telefon Ve Telgraf Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Telefon Ve Telgraf Tesisatçısı Maaşları

Telefon Ve Telgraf Tesisatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Telefon Ve Telgraf Tesisatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Telefon Ve Telgraf Tesisatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7422.10

Meslek Adı :

Telefon Ve Telgraf Tesisatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elle veya otomatik olarak çalışan telefon veya telgraf teçhizatını kuran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Telefon ve Telgraf Tesisatçısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve kablaj şemalarını incelemek,

b) Telefon santralı, regletler, numaratörler, tevzi teçhizatı alıcı cihazlar, teleprinterler ve diğer teçhizatı yerine kurmak,

c) Teçhizatın çeşitli kısımlarını tel, lehim ve kontak bilezikleri yardımıyla dahilen bağlamak,

d) Cihazlara giren ve cihazlardan çıkan kabloları bağlamak,

e) Roleleri ve diğer elektrik cihazlarını en verimli bir netice alınacak tarzda ayar etmek,

f) Telefon veya telgraf cihazının kurulmasında ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırd olunabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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