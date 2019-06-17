Telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Diyarbakır'da telefonda başlayan sözlü tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi 327. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre telefonda başlayan sözlü tartışmanın ardından tarafların bir birlerini davet etmeyle birlikte başladı. Karşılaşan 2 kişi bir birlerine bıçak ve silah çekti. Telefonda ağır hakaretler eden şahıs bıçak çekerken, davet edilen kişi ise silah çekerek bıçaklı şahsı bacaklarından ve kolundan vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık görevlileri ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak Dağkapı'da bulunan Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, çevre güvenliğini alarak olay yerinde inceleme yapıp, kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Kaynak: İHA