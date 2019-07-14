Telefonda konuşurken, trenin çarptığı çoban öldü

KIRIKKALE'de, hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla görüşme yaparken, trenin çarptığı çoban Serdar Şahin (41) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Yahşihan ilçesine bağlı Yeşilvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Serdar Şahin, iddiaya göre, cep telefonuyla görüşme yaparken, hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Ankara'dan doğu illerine gittiği öğrenilen yük treni, kulaklık kullanarak, konuşan Şahin'e çarptı. Çobanın, trenin altında kaldığını görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Şahin'in cesedi, sıkıştığı trenin altından itfaiye ekibince çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Serdar Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Yahşihan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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DHA