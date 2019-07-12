Telefonda korkuttuğu 2 kişiyi, 7 bin 700 lira dolandırdı (2) Eskişehir'de telefonla aradığı iki kişiyi kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği yönünde korkutup evlerinden 7 bin 700 lira aldığı tespit edilen dolandırıcılık şüphelisi Ömer T. (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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TUTUKLANDI Eskişehir'de telefonla aradığı iki kişiyi kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği yönünde korkutup evlerinden 7 bin 700 lira aldığı tespit edilen dolandırıcılık şüphelisi Ömer T. (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA



