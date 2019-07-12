Telefonda korkuttuğu 2 kişiyi, 7 bin 700 lira dolandırdı (2)
Eskişehir'de telefonla aradığı iki kişiyi kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği yönünde korkutup evlerinden 7 bin 700 lira aldığı tespit edilen dolandırıcılık şüphelisi Ömer T. (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Eskişehir'de telefonla aradığı iki kişiyi kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği yönünde korkutup evlerinden 7 bin 700 lira aldığı tespit edilen dolandırıcılık şüphelisi Ömer T. (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DHA
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