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  3. Telefonda korkuttuğu 2 kişiyi, 7 bin 700 lira dolandırdı (2)

Telefonda korkuttuğu 2 kişiyi, 7 bin 700 lira dolandırdı (2)

Eskişehir'de telefonla aradığı iki kişiyi kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği yönünde korkutup evlerinden 7 bin 700 lira aldığı tespit edilen dolandırıcılık şüphelisi Ömer T. (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Telefonda korkuttuğu 2 kişiyi, 7 bin 700 lira dolandırdı (2)

TUTUKLANDI

Eskişehir'de telefonla aradığı iki kişiyi kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği yönünde korkutup evlerinden 7 bin 700 lira aldığı tespit edilen dolandırıcılık şüphelisi Ömer T. (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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