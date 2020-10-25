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  3. Telefonla çekim yaparak taciz etti! İş yeri ve çalışanları tarafından sopayla dövüldü

Telefonla çekim yaparak taciz etti! İş yeri ve çalışanları tarafından sopayla dövüldü

Bağcılar'da bir kişi kafeteryada oturan kadınları telefonuyla çekim yaparak tacizde bulundu. Durumu fark eden iş yeri sahibi ve çalışanları zanlıyı dükkanın arkasına götürerek sopalarla dövdü. o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

Bağcılar'da bir kafeteryada yaşanan olayda cep telefonuyla çekim yaparak kadınları taciz ettiği iddia edilen bir kişi, iş yeri sahibi ve çalışanları tarafından tekme ve sopalarla dövüldü. Bir çalışanın cep telefonuna kaydedilen o görüntülerin ardından şahıs serbest bırakıldı. 

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi’ndeki bir kafeteryada geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs cep telefonuyla çekim yaparak kadınları taciz etti. Tacizi fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, şahsı kafeteryanın arka tarafına götürdü.

Telefonla çekim yaparak taciz etti! İş yeri ve çalışanları tarafından sopayla dövüldü

ÖNCE DÖVÜLDÜ SONRA SERBEST BIRAKILDI

Burada küfür ve hakaretler eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, ellerine aldıkları sopa ile de şahsı saniyelerce dövdü. Dövülmesinin ardından şahıs serbest bırakırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Telefonla çekim yaparak taciz etti! İş yeri ve çalışanları tarafından sopayla dövüldü

Okan Gül
Video Editörü


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