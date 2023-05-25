Telefonla dolandırıcılık yapmak isterken polis tarafından kıskıvrak yakalandı!

Kırşehir'de telefon yöntemi kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyen şüpheli şahıs, polisten kaçamadı.

TELEFON DOLANDIRICISINA SUÇÜSTÜ OPERASYON YAPILDI

Ahi Evran Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bir vatandaşı telefon yöntemini kullanıp ikna ederek dolandırmak isteyen Ö.U., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Alınan ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Şüpheli Ö.U'nun dolandırıcılık yapmak için gittiği evin balkonundan atlamaya çalıştığını gören ekipler, şahsı kaçamadan yakaladı. Şüpheli Ö.U.'yu yakalayan ekipler, üzerinde de poşet içerisinde 8 bin 300 Euro para para buldu.

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Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan O.U. cezaevine gönderildi.

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