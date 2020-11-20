Telefonla konuşan motosiklet sürücüsünü uyardığına bin pişman oldu!
Gaziantep'te Ali Bayram Hakabakan isimli bir kişi kendisine çarpmak üzere olan bir motosikletliyi durdurup uyardı. Uyarıdan çıkan tartışmada Hakabakan, motosikletli ve yakınları tarafından 2 çocuğunun gözü önünde darp edildi. Kişiler bir gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılırken o anlar kameralara kaydedildi.
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20 Kasım 2020 Cuma 13:42
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