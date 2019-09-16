Telefonla konuşmak için yüksek tepelere çıkıyorlar

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle telefon görüşmelerini yapmak için yüksek tepelere çıkıyor.

Gevaş ilçesine bağlı 60 haneli Kayalar Mahallesi'nin sakinleri, yıllardır GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. 600 nüfuslu mahallede yaklaşık 500 telefon olduğunu ifade eden vatandaşlar, telefonla konuşmak için akrabalarıyla ya ilçe merkezine ya da yüksek tepelere çıkmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Özellikle kış aylarında tepeye çıkmanın zor ve zahmetli olduğunu belirten vatandaşlar, artık evlerinde oturarak telefonla konuşmak, internete girmek istiyor.

60 haneli mahallede yaklaşık 600 nüfusun olduğunu belirten Kayalar Mahallesi Muhtarı Kemal Güçlü, vatandaşların il dışında yaşayan ailesi veya akrabalarıyla iletişim kurmakta sıkıntı yaşadığını söyledi. Mahallede baz istasyonu kurulmasına rağmen firmadan kaynaklı sıkıntı nedeniyle mağdur olduklarını vurgulayan Güçlü, "Devlet buraya baz istasyonu kurdu, yetkiyi de bir firmaya verdi. Ancak firma elektrik faturasını ödemediği için elektrikler kesildi. Ondan dolayı bu mağduriyeti biz çekiyoruz. Yetkililerin buna bir çare bulmalarını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinin il dışında yaşayan ailesi veya akrabalarıyla görüşmek için ya ilçe merkezine ya da mahallenin üst kısmındaki yüksek tepelere çıkmak zorunda kaldığını dile getiren Güçlü, "Mahallemizde öğrencilerimiz var, başka yerlerde vatani görevini yapan askerlerimiz var. Bunun yanında mahallenin çoğu güvenlik korucusudur. İletişim kurabilmek için, işleri takip edebilmek veya öğrencilerin ödevlerini yapması için internete ihtiyaçları var. Bu nedenle bu sıkıntımızın giderilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sıkıntıları firma yetkilileri ile paylaştıklarını da sözlerine ekleyen Güçlü, "Bizlere "bugün, yarın çözeriz" diyorlar, ama çözmüyorlar. Mahallemizde yaklaşık 500 telefon var. Telefon başı 50 TL hesaplarsak ayda yaklaşık 3-4 bin TL para ödüyoruz" diye konuştu.

Çocukları ve torunlarının batıda yaşadığını anlatan Azize Adıyaman isimli vatandaş ise "Burada ne telefon ne de internet var. Çocuklarım İstanbul'da, onlarla görüşemiyorum. Burada yaşayanlar da insandır. Allah korusun bir yangın çıksa ya da bir durum olsa kimseye ulaşamıyoruz. Bizde bu ülkenin vatandaşıyız. Ben çocuklarımla konuşabilmek için araba tutup Gevaş'a gidiyorum. Orada ancak görüşebiliyorum. Telefonum olsa her gün çocuklarımla görüşmek istiyorum, ancak mecburiyetten dolayı iki üç günde bir ya da haftada bir görüşebiliyorum. Bunun için yetkililerden ricam, bu iletişim sorunumuzun çözülmesini istiyorum" dedi.

Necdet Adıyamam isimli turizmci ise işlerini yürütebilmek adına anayola kadar inmek zorunda kaldığını dile getirerek, "Tatil için mahalleme geldim, ama burada çok sıkıntı çekiyorum. İnternet yok, telefon yok. İstanbul'dan geldim. Turizmci olduğum için yurtdışıyla da görüşemiyorum. Rehberler arıyor ulaşamıyorlar. Adeta elimiz ayağımız bağlı bir durumdayız. Mecburen tekrar İstanbul'a dönmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle yetkililerden bu sıkıntımızın giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahallede yaşanan sıkıntı nedeniyle yüksek tepelere ya da mahallenin üst kısmında bulunan ahırın damına çıkarak okul işlemlerini yaptığını ifade eden Abdullah Tavlil isimli genç de, "Bütün arkadaşlarım başka yerlerde. Onların köylerinde internet var, telefon var. Ben üniversiteme bakmak için dağlara çıkıyorum. Ödevini yapmak isteyen öğrenciler ise ilçeye kadar gidiyor.

Kaynak: İHA