Telefonlarda aşırı batarya tüketimi yapan uygulamalar belli oldu! Bu uygulamalara dikkat edin! Yetkililer tarafından verilen bilgilerde vatandaşların telefonlarında aktif olarak kullandığı uygulamaların aşırı batarya tüketiminden dolayı cihazın ömrünü azalttıkları belirtildi. Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen bu uygulamaların hangileri olduğu da yapılan açıklama ile ortaya kondu. İşte o uygulamalar..

1 10 Facebook'da bu oran %82 olarak belirlendi.