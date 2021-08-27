Telefonu çalınan kişi hırsıza acıdı! Şikayetçi olmak yerine harçlık verdi!

Olay Sultangazi'ye bağlı Cebeci Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Sultangazi’de girdiği bir dükkanda işletme sahibinin telefonunu çalan Afrika'lı hırsız yakayı kısa sürede ele verdi. Taksiyle olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak parası olmadığı için cep telefonunu satması gerekiyordu. İşte o sırada yakalanan hırsızdan, telefon sahibi şikayetçi olmadı. Nedeni sorulduğunda ise hırsızın paraya ihtiyacı olduğunu bunun içinde şikayetçi olmak yerine harçlık verdiğini söyledi.

MESAJLARI OKUDU HIRSIZ OLDUĞUNU ANLADI

Osman Durmuş ile arkadaşları sohbet ederken hırsız, elindeki cep telefonunu gösterip kendisine ait olduğunu ve taksi ücretini ödemek için 100 TL'ye satmak istediğini söyledi. Durmuş, Afrika'lı kişiden şüphelendi. Telefondan ki mesajları okuduklarında aslında telefonun başka birine ait olduğunu öğrendiler. Bunun üzerine Durmuş ve arkadaşları bir yandan polisi ararken, bir yandan da hırsızı oyalamaya çalıştılar.



İHTİYACI OLDUĞUNU ANLADI İKRAMDA BULUNUP CENİNE HARÇLIK KOYDU

Osman Durmuş rehberdeki bir numarayı arayarak telefonun asıl sahibine ulaştı. Telefonun asıl sabi hırsızdan şikayetçi olmazken, İkramda bulunup bir de paraya ihtiyacı olduğunu anlayınca cebine para koydu. Polis ekipleri ise şikayetçi olunmaması nedeniyle bir işlem yapmadı.