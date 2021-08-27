Bu kez kesin bitti! Ünlü oyuncu Büşra Develi ve Cem Aktay ilişkisi sona erdi!ÖSYM duyurdu: YÖKDİL 2 sınav günü açık tutulacak il/ilçe nüfus müdürlükleri 2021 | YÖKDİL 2 sınavı günü hangi nüfus müdürlükleri açık 2021?30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, konserleri Antalya 2021Telefonu çalınan kişi hırsıza acıdı! Şikayetçi olmak yerine harçlık verdi!ÖSYM duyurdu: DGS tercihleri başladı! DGS tercihi nasıl yapılır, sınav ne zaman, ücreti ne kadar 2021?"Artık 4 çocuğum var" diyen Alişan yeğenleriyle alışverişte görüntüledi! Bir an olsun yalnız bırakmıyor...Bursa'nın barajları ne kadar dolu ?Milli judocu Recep Çiftçi, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı!YDS başvuruları için son 4 gün! YDS 2 başvuruları ne zaman başlıyor? YDS 2 başvuru kılavuzu, başvurular nasıl yapılır?Son 2 gün! YÖKDİL 2 çıkmış sorular PDF | YÖKDİL 2 soru ve cevapları 2020 - 2019 - 2018 - 2017
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Telefonu çalınan kişi hırsıza acıdı! Şikayetçi olmak yerine harçlık verdi!

Telefonu çalınan kişi hırsıza acıdı! Şikayetçi olmak yerine harçlık verdi!

Sultangazi'de bir hırsız iş yerine girerek işletmecinin telefonunu çaldı. Hırsız taksiyle kaçmaya çalıştı ama taksi parasını ödeyebilmesi için çalınan telefonu satması gerekiyordu. Telefonu satacağı sırada yakalanan hırsıza işletme sahibinin tepkisi şaşırttı.

Telefonu çalınan kişi hırsıza acıdı! Şikayetçi olmak yerine harçlık verdi!

Olay Sultangazi'ye bağlı Cebeci Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Sultangazi’de girdiği bir dükkanda işletme sahibinin telefonunu çalan Afrika'lı hırsız yakayı kısa sürede ele verdi. Taksiyle olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak parası olmadığı için cep telefonunu satması gerekiyordu. İşte o sırada yakalanan hırsızdan, telefon sahibi şikayetçi olmadı. Nedeni sorulduğunda ise hırsızın paraya ihtiyacı olduğunu bunun içinde şikayetçi olmak yerine harçlık verdiğini söyledi.

Telefonu çalınan kişi hırsıza acıdı! Şikayetçi olmak yerine harçlık verdi!

MESAJLARI OKUDU HIRSIZ OLDUĞUNU ANLADI

Osman Durmuş ile  arkadaşları sohbet ederken hırsız, elindeki cep telefonunu gösterip kendisine ait olduğunu ve taksi ücretini ödemek için 100 TL'ye satmak istediğini söyledi. Durmuş, Afrika'lı kişiden şüphelendi. Telefondan ki mesajları okuduklarında aslında telefonun başka birine ait olduğunu öğrendiler. Bunun üzerine Durmuş ve arkadaşları bir yandan polisi ararken, bir yandan da hırsızı oyalamaya çalıştılar.


İHTİYACI OLDUĞUNU ANLADI İKRAMDA BULUNUP CENİNE HARÇLIK KOYDU

Osman Durmuş rehberdeki bir numarayı arayarak telefonun asıl sahibine ulaştı. Telefonun asıl sabi hırsızdan şikayetçi olmazken, İkramda bulunup bir de paraya ihtiyacı olduğunu anlayınca cebine para koydu. Polis ekipleri ise şikayetçi olunmaması nedeniyle bir işlem yapmadı.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT