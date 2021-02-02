Telefonuna bakmak isterken balkondan düştü!

Adana'da 18 yaşındaki Beril Sert isimli genç kız, telefonla 12. kattaki evlerinin balkonunda telefon ile uğraşırken dengesini kaybedip aşağı düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kızın cesedini otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırırken polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.