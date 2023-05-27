Telefonuna gelen bildirme tıklayınca parasından oldu

Amasya'da gazetecilik yapan Gizem Keten, telefonuna gelen bir bildirimi açınca banka hesabındaki 4 bin liradan fazla parası çekildi.

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Telefonuna gelen bildirme tıklayınca parasından oldu

Amasya'da gazetecilik yapan Gizem Keten, telefonuna gelen bir bildirimi açtıktan sonra banka hesabındaki 4 bin liradan fazla parasının çekildiğini fark etti. Durumu fark eden Keten, bankanın müşteri hizmetlerini arayarak telefon hattının tanımlamasını iptal ettirdi ve ardından adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

Keten, yeni bir cep telefonu aldıktan sonra uygulamaları indirerek mobil bankacılık gibi uygulamalar için şifre tanımladığını belirtti. Ancak, telefonuna düşen bir bildirimi açtıktan sonra banka hesabından para çekildiğine dair mesajlar almaya başladığını söyledi. Bankayı aramaya çalışsa da bağlantı kuramadığını ifade eden Keten, hattını kapattırdıktan sonra ATM'den kalan parasını çekti. Daha sonra suç duyurusunda bulunan Keten, bu süreçte hiç bilmediği hesaplardan parasının çekildiğini belirtti.

Keten, bankaya durumu bildirdiğini ancak gelen bildirime tıkladığı için binlerce lirasını kaybetmiş olabileceğini ifade etti. Aynı zamanda, insanların dikkat etmeden tıkladığı yazılardan dolayı birçok kişinin benzer şekilde mağdur olabileceğini dile getirdi. Kişisel fotoğraflar, bilgiler ve şifrelerin farkında olmadan tanımlandığı yerlere ulaşabildiğini belirten Keten, hatasını kabul ettiği gibi insanların bu konuda daha tedbirli olmasını da önerdi. Olay sonucunda yaklaşık 4 bin lira kaybettiğini belirtti.

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