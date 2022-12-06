Telefonunu çaldıkları kişinin banka hesaplarını da boşalttılar!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişi T.M.'yi (28) evinde darp edip cep telefonunu gasp etti. Şüpheliler, T.M.'nin telefonundan banka hesabına girerek kendi hesaplarına 5 bin 270 lira para aktardı. Şüpheli şahıslar ayrıca T.M.'nin çantasından 87 lira para, sırt çantası, banka kartları, kablosuz kulaklık, ehliyet ve muhtelif eşyalarını da alarak evden çıkartıp zorla bir araca bindirip jandarma bölgesinde ıssız bir yere bıraktı.

ŞAHISLAR DA MALZEMELER DE YAKALANDI

Olayın ardından T.M. polise şikayette bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu gasp olayına karışan C.T.(19) ile S.C.A.'yı (17) yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslarla birlikte gasp edilen malzemeler ele geçirildi. Yaşı küçük olan S.C.A. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Firarda olduğu öğrenilen diğer şahsın ise yakalanmasına çalışılıyor.

Haberin Devamı

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosundaki işlemleri tamamlanan C.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.