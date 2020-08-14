Telefonunu vermedi diye ağabeyi darp etti! Kaçmak için ikinci kattan atladı

Adana'da üniversite öğrencisi bir kız telefonunu ağabeyine vermediği için darp edildi. Olay anında ağabeyinin elinden kurtulup kaçan kız ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ağabeyi gözaltına alırken yaralı kız da ambulansla hastaneye kaldırıldı.