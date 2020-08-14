Telefonunu vermedi diye ağabeyi darp etti! Kaçmak için ikinci kattan atladı
Adana'da üniversite öğrencisi bir kız telefonunu ağabeyine vermediği için darp edildi. Olay anında ağabeyinin elinden kurtulup kaçan kız ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ağabeyi gözaltına alırken yaralı kız da ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde yaşanan olayda ağabeyine telefonu vermeyen 21 yaşındaki Ceylan E. isimli genç kız, ağabeyinin şiddetinden kaçmak için ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Önce bir aracın üstüne düştükten sonra zemine çarpması sonucu yaralanan kız, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı ağabey, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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