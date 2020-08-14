  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Telefonunu vermedi diye ağabeyi darp etti! Kaçmak için ikinci kattan atladı

Telefonunu vermedi diye ağabeyi darp etti! Kaçmak için ikinci kattan atladı

Adana'da üniversite öğrencisi bir kız telefonunu ağabeyine vermediği için darp edildi. Olay anında ağabeyinin elinden kurtulup kaçan kız ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ağabeyi gözaltına alırken yaralı kız da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde yaşanan olayda ağabeyine telefonu vermeyen 21 yaşındaki Ceylan E. isimli genç kız, ağabeyinin şiddetinden kaçmak için ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Önce bir aracın üstüne düştükten sonra zemine çarpması sonucu yaralanan kız, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı ağabey, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

400 kilograma dayamayan halterci dizlerini kırdı!400 kilograma dayamayan halterci dizlerini kırdı!

Tekirdağ'da feci kaza! Siparişi yetiştirmek isteyen kurye otomobilin camına uçtuTekirdağ'da feci kaza! Siparişi yetiştirmek isteyen kurye otomobilin camına uçtu

Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı! Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı! Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?

Alibeyköy'de trafik magandası dehşeti! Tartıştığı kadına ve aracına saldırdıAlibeyköy'de trafik magandası dehşeti! Tartıştığı kadına ve aracına saldırdı

 

14 Ağustos 2020 Cuma 13:37
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Telefonunu vermedi diye ağabeyi darp etti! Kaçmak için ikinci kattan atladı
Telefonunu vermedi diye ağabeyi darp etti! Kaçmak için ikinci kattan atladı
Alibeyköy'de trafik magandası dehşeti! Tartıştığı kadına ve aracına saldırdı
Alibeyköy'de trafik magandası dehşeti! Tartıştığı kadına ve aracına saldırdı
''Caminin duvarına tuvaletini yapma'' kavgası! Dövülüp kafasında şişe kırıldı
''Caminin duvarına tuvaletini yapma'' kavgası! Dövülüp kafasında şişe kırıldı
Malatya'da öfkeli koca dehşeti! Eşini pompalı tüfekle yaraladı
Malatya'da öfkeli koca dehşeti! Eşini pompalı tüfekle yaraladı
İzmir Çeşme'de otluk alanda korkutan yangın!
İzmir Çeşme'de otluk alanda korkutan yangın!
Konya’da koronavirüse karşı canlı takipli önlemi büyük ilgi gördü!
Konya’da koronavirüse karşı canlı takipli önlemi büyük ilgi gördü!
Eskişehir’de hafriyat kamyonu apartmana girişine düştü!
Eskişehir’de hafriyat kamyonu apartmana girişine düştü!
'Evde Hayat Var' kampanyasına uydu! Hiç bilmediği bir sanatı öğrendi
'Evde Hayat Var' kampanyasına uydu! Hiç bilmediği bir sanatı öğrendi
Kocaeli'nde feci kaza! Motosikletiyle tramvayın altında kaldı
Kocaeli'nde feci kaza! Motosikletiyle tramvayın altında kaldı
Gaziantep’te denetimlerde vatandaşa ceza yağmuru!
Gaziantep’te denetimlerde vatandaşa ceza yağmuru!