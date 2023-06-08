Telefonunuza hemen bakın! Bu SMS geldiyse hesabınıza para gelmiş olabilir: O tarihten itibaren başlıyor

Aile Bakanlığı, cep telefon numaralarına gönderilen SMS ile nakit yardımlarının 8 Haziran tarihinde banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Telefon mesajlarınızı kontrol etmeyi unutmayın! İşte detaylar...





AİLE BAKANLIĞI PARA YATIRILACAĞINI DUYURDU

Türkiye'de 28 Mayıs seçimlerinin ardından yeni bir dönem başladı ve istihdama yönelik yeni kredi paketleri açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise sosyal yardımlara ilişkin olarak vatandaşlara cep telefonlarına kısa SMS bilgilendirmesi göndererek, banka hesaplarına nakit yardımının yapıldığını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı





Aile Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın banka hesaplarına nakit yardımının yapıldığını duyurdu. Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajda, "Aile Destek ödemeniz 08.06.2023 Perşembe günü PTTkart hesaplarınıza yatırıldı" şeklinde bir bildirim yapıldı. PTT hesabı olmayanların ise Ziraat Bankası hesaplarına nakit desteğinin yatırıldığı belirtildi.

Bu nakit yardımı ne tür bir yardım olarak veriliyor ve kimler faydalanabilir? Başvurular hala devam ediyor mu ve nasıl yapılıyor? Nakit desteği miktarı ne kadar ve hangi aralıklarla yapılıyor? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay belirli şartlara uyan milyonlarca vatandaşa en az 1.450 TL nakit yardımı yapmaktadır. Başvurular, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı şubeleri ve E-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Başvurular hala devam etmekte olup, bu yardımdan hane başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden düşük olan haneler (memur, noter ve muhtar bulunanlar hariç) faydalanabilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belirli şartları taşıyan milyonlarca vatandaşa aylık en az 1.450 TL nakit yardımı yapmaktadır. Başvurular Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı şubeleri ve E-devlet üzerinden yapılmaktadır. Yardımdan faydalanmak için hane içindeki kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekmektedir. Başvurular halen devam etmekte olup, başvurular 6 Haziran 2023 tarihinden itibaren kabul edilmektedir. Şu anda bir aileye 4 kişi için 1.450 TL nakit yardımı yapılmaktadır ve bu miktarın Temmuz ayında artırılması planlanmaktadır. Başvuruların nasıl yapıldığına dair ekran görüntüsü paylaşılmıştır.

Başvurular 6 Haziran 2023 tarihinden itibaren devam etmektedir. Şu anda bir aileye 4 kişi için 1.450 TL nakit yardımı yapılmaktadır ve bu miktarın Temmuz ayında artırılması planlanmaktadır.