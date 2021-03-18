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Telegram çöktü mü? Bağlanılıyor uyarısı | Telegram mesajlar neden gitmiyor?

Ülkemizde milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu Telegram'da mesajların iletilmemesi ve bağlantı problemi yaşanması üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, Telegram çöktü mü? Bağlanılıyor uyarısı | Telegram mesajlar neden gitmiyor? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Telegram çöktü mü? Bağlanılıyor uyarısı | Telegram mesajlar neden gitmiyor?

Türkiye'de 14 milyon kullanıcıya sahip olan mesajlaşma programı Telegram, bağlantı sorunlarıyla sıklıkla gündeme geliyor. Ağ hatasında kaynaklanan problem ülke çapında yaşanmakla birlikte kısa sürede giderilse de kullanıcılar bu durumdan rahatsız. Anlık mesajlaşma uygulamasında çıkan 'Bağlanıyor' uyarısı ile birlikte mesajların iletilememesi üzerine internet kullanıcıları da arama motorlarında Telegram çöktü mü? Bağlanılıyor uyarısı | Telegram mesajlar neden gitmiyor? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ? TELEGRAM BAĞLANIYOR UYARISI

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak Telegram kullanıcılarının, anlık mesajlaşma uygulamasında bir süredir sorun yaşadığı biliniyor.

Telegram çöktü mü? Bağlanılıyor uyarısı | Telegram mesajlar neden gitmiyor?

Telegram'da yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle mesajlar iletilmiyor ve kullanıcıların son görülme saatlerinin yazması gerektiği yerde 'Bağlanıyor' uyarısı çıkıyor.

TELEGRAMDAN MESAJLAR NEDEN GİTMİYOR?

Konuya ilişkin yetkili isimlerden henüz bir açıklama gelmedi. Gün içinde bir kez daha baplantının kotuğu ve mesajların iletilemediği uygulamada bu kez problemin uzun sürmesi, tepkilere neden oldu.

Telegram çöktü mü? Bağlanılıyor uyarısı | Telegram mesajlar neden gitmiyor?

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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