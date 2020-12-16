Telegram çöktü mü? Telegram bağlanılıyor uyarısı | Telegramdan mesaj atılmıyor

IOS ve Android telefonların yanı sıra bilgisayarlara da yüklenebilen anlıkı mesajlaşma uygulaması telegrama bağlantı sorunu yaşanıyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmemekle birlikte Telegram kullanıcıları, mesajlarının iletilmediğini ve fotoğraflarının yüklenmediğini belirtti.

TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ? TELEGRAM BAĞLANIYOR UYARISI

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak Telegram kullanıcılarının anlık mesajlaşma uygulamasında, son yarım saattir sorun yaşadığı biliniyor.

Telegram'da yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle mesajlar bildirim olarak gelse bile uygulamada açılmıyor olabilir.

TELEGRAMDAN MESAJ ATILMIYOR

Telegram Messenger açıklaması:"Doğu Avrupa'daki bazı kullanıcılarımız son 45 dakika içinde bağlantı sorunları yaşamış olabilir. Şimdi her şey yolunda olmalı, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

Bu ilk açıklamanın ardından sosyal medya üzerinden ikinci bir açıklama yapan yetkililer,

Görünüşe göre Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde birkaç bireysel kullanıcı için bazı sorunlar hala devam ediyor. Herkesi tekrar çevrimiçi hale getirmek için çalışıyoruz, bekleyin!" ifadelerini kullandı.

TELEGRAM NEDİR?

Telegram, çoklu platform desteği sunan, güvenli anlık mesajlaşma servisidir. Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılmıştır. Telegram istemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcuttur.

Ağustos 2013'te yayın hayatına başlamıştır. Kullanıcılar birbirleri arasında metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve 2 GB’a kadar dosya paylaşımı yapabilmektedirler. Geliştiricileri ayrıca Kasım 2016'da Telegraph isminde, kullanıcıların çeşitli formattaki içerikler oluşturmalarını ve hikâye yazmalarını sağlayan bir uygulama hazırlamıştır.

4 Kasım 2014'te Telegram, Telegram kurucularının aralarında konuştuğu mesajlara erişebilen kişiye $300000 ödül vereceği bir yarışma düzenledi.11 Şubat 2015'te yarışma bitti ve kazananı olmadı.Ayrıca Telegram, hiçbir 3. partiye, hükümetler dahil olmak üzere bugüne kadar veri paylaşmamıştır.

TELEGRAM ÖZELLİKLERİ