Telegram kimin, sahibi kim? Telegram uygulaması güvenli mi?

Whatsapp, Facebook ile ortaklığı üzerine kullanıcılarına attığı veri paylaşımın ilişkin sözleşme sonrası milyonlarca kullanıcısını kaybetti. Bu sorunun gündem olmasının ardından kullanıcılar ise alternatif mesajlaşma uygulamaları aramaya koyuldular. Birçoğu ise Telegram adlı mesajlaşma servisini tercih etti. Peki Telegram kimin? Telegram uygulaması güvenli mi? Detaylar haberimizde...

TELEGRAM KİMİN, SAHİBİ KİM?

Son günlerde kullanıcılar tarafından çokça talep gören Telegram uygulaması, indirmek isteyen kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Telegram uygulaması, Ağustos 2013'te Rus programcısı Pavel Durov tarafından tasarlanmıştır. Telegram işlemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcuttur. Kullanıcılar birbirleri arasında metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve 2 GB'a kadar dosya paylaşımı yapma hizmeti sunmaktadır.

Telegram nedir? Özellikleri nelerdir? Telegram ücretli mi?

TELEGRAM UYGULAMASI GÜVENLİ Mİ?

Telegram, WhatsApp ve benzeri dijital mesajlaşma servislerinden aslında daha güvenlidir. Güvenliği zayıf olan bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edilen MTProto protokolüne dayanmaktadır.