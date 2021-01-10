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Telegram nedir? Özellikleri nelerdir? Telegram ücretli mi?

WhatsApp platformunun geçtiğimiz günlerde yayınladığı kişisel veriler ile ilgili onayının ardından kullanıcılar alternatif uygulamalara yöneldi. Kullanıcılar tarafından akın edilen platform olan Telegram ise merak konusu oldu. Peki Telegram nedir? Özellikleri nelerdir? Telegram ücretli mi? İşte detaylar...

Telegram nedir? Özellikleri nelerdir? Telegram ücretli mi?

Son günlerde birçok kullanıcı tarafından tercih edilen Telegram uygulaması, özellikleri ve ücreti araştırma konusu oldu. Peki Telegram nedir? Özellikleri nelerdir? Telegram ücretli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

TELEGRAM NEDİR?

Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir.

Ağustos 2013'te kurulan Telegram hem akıllı telefonlarda hem de masaüstü bilgisayarlarda kullanıma uygundur. Sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulaması olan Telegram bugüne kadar milyonlarca kişi tarafından tercih edildi.

TELEGRAM UYGULAMASI ÜCRETLİ Mİ?

Dijital mesajlaşma uygulaması olan Telegram, iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden ücretsiz yüklenilebilir. Aynı zamanda ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

TELEGRAM'IN SUNDUĞU ÖZELLİKLER NELERDİR?

- Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.

- Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.

- Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomatik silinir.

- Son görülme özelliği kapatılabilir.

WhatsApp'ın onay dayatmasının ardından kullanıcılar Telegram'a akın ettilerWhatsApp'ın onay dayatmasının ardından kullanıcılar Telegram'a akın ettiler

 - Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.

- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir.

- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.

- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

- Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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